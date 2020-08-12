شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى يؤكد جاهزيته لمباراة الأهلي والإنتاج.. وتدريبات إضافية لصالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة، صباح اليوم الأربعاء، بعدما اكتفى اللاعب النيجيرى ببعض الفقرات الاستشفائية فى الجيم بمران أمس، بسبب شكواه من كدمه فى كاحل القدم اليسرى، وتعافى لاعب الفريق اليوم وانتظم فى مران الأهلى كاملا ليعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربى المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربي، التى تقام مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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على الصعيد ذاته، شارك صالح جمعة، لاعب الفريق، فى جزء من المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض جمعة المران البدنى كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية ضمن البرنامج المحدد له من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

من ناحية أخرى، أبلغ مسئولو نادى هدرسفيلد الإنجليزى نظراءهم فى الأهلى رفضهم مسألة مد إعارة رمضان صبحى حتى نهاية الموسم الجارى، بعد انتهاء فترة الإعارة بشكل رسمى يوم 30 يونيو الماضى، وهو ما يعنى عدم استكمال رمضان صبحى بطولتى الدورى ودورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال عدم توصل الطرفين لاتفاق، فى هذا الشأن، وأكد مسئولو هدرسفيلد أن مواعيد القيد فى مصر وإنجلترا وكذلك فى جميع دوريات أوروبا متعارضة، وهو الأمر الذى يحول دون مد إعارة رمضان صبحى حال فشل مفاوضات انتقال للأهلى بشكل نهائى ورحيله لنادٍ آخر فى أوروبا.

وخفض مسئولو هدرسفيلد طلباتهم الخاصة ببيع رمضان صبحى من 7.5 مليون يورو إلى 4 ملايين فقط، ومازالت هناك مفاوضات حول تخفيض المبلغ مُجدداً فى الوقت الذى يملك رمضان صبحي عدداً من العروض الأوروبية الأخرى التى يقوم حالياً بدراستها قبل اتخاذ قراره النهائى سواء بالانضمام للأهلى نهائياً أو الرحيل لنادى أخر فى أوروبا، وشدد رمضان صبحى لإدارة هدرسفيلد على أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، رافضاً عرض الزمالك أو أى نادٍ مصرى آخر حتى لو سيحصل على راتب أعلى من الذى سيحصل عليه فى الأهلي، وطلب هيدرسفيلد من الأهلى، إضافهة بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادى الإنجليزى على مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلى الرسمى لم يشهد تواجد هذا البند.