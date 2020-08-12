شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يجرى أشعة جديدة لتحديد موعد عودته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، خضوع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق لأشعة رنين جديدة لتحديد مدى تحسن حالته قبل إشراكه فى التدريبات الجماعية، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية، ويخضع اللاعب حاليا لبرنامج علاجى بأحد المراكز المتخصصة، ويرغب جهاز الزمالك فى محاولة تجهيز أوباما من أجل اللحاق بقمة الدورى أمام الأهلى المقرر لها يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، وتغيب أوباما عن المباراتين الماضيتين للفريق أمام المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى على الترتيب فى بطولة الدورى التى خاضهما الفريق الخميس والاثنين الماضيين، وذلك بسبب تلك الإصابة.

وما زالت الشكوك تحوم حول قدرة يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، للحاق بالمشاركة مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة المقبلة، المقرر إقامتها السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على استاد القاهرة، نظرًا لمعاناته من إصابة فى العضلة الأمامية.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى تجهيز يوسف أوباما بصورة تامة، حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الأبيض فى المواجهات الهامة المقبلة، نظرًا لأنه أحد الأعمدة الأساسية للفريق، بعدما شارك هذا الموسم مع الزمالك فى 23 مباراة بواقع 8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و13 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الإفريقى، أحرز خلالهم هدفين، وكان أحد الأعمدة الأساسية فى خطورة الأبيض قبل توقف النشاط الرياضى وساهم مع الفريق فى تحقيق الانتصارات للفارس الأبيض، الذى توج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، خلال شهر فبراير الماضى.