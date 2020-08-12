الامارات | الاتحاد الآسيوي يؤجّل تصفيات المونديال إلى العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يؤجّل تصفيات المونديال إلى العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم تأجيل جميع المباريات المتبقية من تصفيات الدور الثاني لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت هذه التصفيات مقررة اصلا في مارس الماضي، لكن تفشي وباء كوفيد-19 حال دون اقامتها في موعدها قبل ان يعلن الاتحاد الاسيوي استئنافها في اكتوبر ونوفمبر المقبلين، قبل ان يقرر تأجيلها مرة جديدة الى العام المقبل.

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ويتأهل الى الدور الثالث متصدرو المجموعات الثماني وافضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. وتتأهل اول اربعة منتخبات في الدور الثالث الى المونديال، فيما يخوض الخامس ملحقا دوليا.

وقال بيان صادر عن الاتحاد القاري للعبة "سيتم تحديد المواعيد الجديد لتصفيات مونديال 2022 وكأس اسيا 2023 في الوقت المناسب". واضاف "يقوم الاتحاد الدولي (فيفا) مع الاتحاد الاسيوي بالعمل سويا لمراقبة الوضع الصحي في المنطقة عن كثب بهدف حماية صحة وسلامة جميع المشاركين قبل تحديد المواعيد الجديدة لمباريات التصفيات".

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