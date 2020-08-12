شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينشر صورة لوصوله مبكرا الأهلي معلقا: "وبعدين فى الملتزم ده" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال وصوله مبكراً إلى ملعب التتش للمشاركة في مران الفريق الأحمر استعداداً لمواجهة الانتاج، حيث كان جمعة أول الحضور على ملعب الفريق الأحمر، وعلق جمعة على الصورة قائلاً "وبعدين في الملتزم ده"، ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، التي يعتلي الأهلي صدارتها برصيد 52 نقطة مبتعداً عن أقرب منافسيه بفارق 17 نقطة.

صالح جمعة Advertisements

في سياق متصل، كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، موقف الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف من الصفقات الجديدة، وقال مصيلحى فى تصريحات إذاعية: "أرتبط بعلاقات قوية مع النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وسألته سؤالا واضحا فى وجود أمير توفيق مدير التعاقدات، عن إمكانية بعض اللاعبين مثل (حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ) وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسة لحسم الصفقات".

وواصل "الفريق يسير بشكل جيد فى قطاع كرة القدم، ولدينا خطة واضحة للتدعيم فى الموسم المقبل، وأتمنى ضم صالح جمعة، لكن الأمر بالطبع يرجع للجهاز الفنى".

من ناحية أخري ، كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس حفل تدشين استاد السلام بمسماه الجديد استاد الأهلى، والمقرر له في السابعة مساء اليوم الأربعاء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "نجح الأهلى فى الاتفاق مع شركة استادات فى الحصول على استاد السلام وتغيير مسماه، لأن ميزانية القلعة الحمراء لا تسمح فى الوقت الحالى بإنشاء استاد، الأهلى لو فكر فى بناء استاد لازم يسع حضور 60 ألف مشجع، وهذا يتطلب ميزانية ضخمة للغاية لا تتوافر فى القلعة الحمراء حالياً".