شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يؤكد غياب عامر عامر عن مواجهة الأهلى ويكشف موعد رحيل عبد العاطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى غياب عامر عامر حارس مرمى الفريق عن مواجهة الاهلى مؤكداً خلو صفوف فريقه من إصابات كورونا ، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت أف إم :"عامر عامر دخل مع الفريق متأخراً بينما شارك أحمد يحيى الحارس الثانى منذ البداية لذا يبدو الاجهز للظهور فى مباراة الاهلى".

ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى : "مختار مختار تعافى تماماً ويقود مران الفريق بشكل طبيعى ، وارسلنا للجبلاية قائمة تضم 25 لاعب ستجرى مسحة كورونا اليوم للمشاركة فى مباراة الاهلى بعد تعافى كل اللاعبين المصابين وعودتهم للتدريبات بشكل طبيعى".

وتابع خالد مهدى :"خضنا مباراتين وديتين قبل مواجهة الاهلى وهى ليست كافية ولكن فضلنا عدم الضغط على اللاعبين واتحاد الكرة بسبب ازمتنا الأخيرة".

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ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى :" اى لاعب سوف يثبت اصابته بكورونا بفعل التقصير فى الإجراءات الاحترازية لن نتهاون فى معاقبته فلقد عشنا فترة عصيبة لم نكن نستطيع النوم بسبب موقف الفريق وغياباته الكثيرة".

وعن مجدى عبد العاطى قال مهدى :" تلقى عرض من أحد أندية الدوري الممتاز ليكون المدير الفنى ، واذا رحب بالعرض وطلب الرحيل سنوافق فلابد أن نسانده مثلما فعل معنا ووقف بجوارنا فى أزمتنا الاخيرة وقبل منصب المدرب العام ".

وعن ستاد السلام قال مهدى :" كل شىء مثل السابق ولكن استفدنا مادياً من خلال اسم الأهلى ، والملعب سوف يظل يخدمنا ويخدم الاهلى ومنتخب مصر ، وفى النهاية سيظل ملعباً للإنتاج الحربى ".

ويخضع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، لمسحة كورونا بمقر النادى، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الاهلى المقرر لها الجمعة باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية، ثم يخوض الفريق مرانه على استاد المصانع الحربية بصلاح سالم استعداداً لأول ظهور رسمى للفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقررا لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.