شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم يعود للتدريبات الجماعية بعد مواجهة الإنتاج الحربي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، أدى جلسة تأهيل وتدريبات بدنية على هامش المران الصباحي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة ، كما خاض ياسر إبراهيم جانب من التدريبات العلاجية والجري حول الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل وذلك ضمن برنامجه التأهيلي ، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الودية.

وينتهي ياسر إبراهيم مدافع الفريق من برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال ٤٨ ساعة على ان ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي مباشرة

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة إستعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

Advertisements

في سياق آخر، كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس حفل تدشين استاد السلام بمسماه الجديد استاد الأهلى، والمقرر له في السابعة مساء اليوم الأربعاء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "نجح الأهلى فى الاتفاق مع شركة استادات فى الحصول على استاد السلام وتغيير مسماه، لأن ميزانية القلعة الحمراء لا تسمح فى الوقت الحالى بإنشاء استاد، الأهلى لو فكر فى بناء استاد لازم يسع حضور 60 ألف مشجع، وهذا يتطلب ميزانية ضخمة للغاية لا تتوافر فى القلعة الحمراء حالياً".

وأضاف شوبير، "لو نجح الأهلى فى بناء استاد سيترك السلام على الفور، ولكن أشك أن الأهلى يستطيع فعل هذا فى السنوات القليلة المقبلة، لاسيما أن أرض أكتوبر قد لا تصلح لهذا الحدث، وكذلك أرض مدينة نصر كانت مخصصة للاستاد ولكن لقربها من المطار لم تعد تصلح لإنشائه، لذا تم تحويلها لمقر ثانٍ للنادى بإمكانيات مميزة، مشروع استاد للأهلى أو الزمالك فى الوقت الحالى صعب للغاية أن يرى النور".

من ناحية أخرى، أكد شوبير أن "الإنتاج الحربى لن يخرج من ملعبه، وأن الأهلى سيخوض مبارياته المحلية والأفريقية على استاده الجديد، وإذا كانت هناك مباريات تحتاج كثافة جماهيرية على الصعيد الأفريقى سوف يلعبها باستاد القاهرة، مؤكداً أن لاعبى الأهلى يعشقون اللعب على استاد القاهرة لأن أرضيته عالمية بالفعل، وأن الفريق سيخوض مرانه الرئيسى قبل أى مباراة على استاد السلام ولكن التدريب اليومى سيظل فى التتش.