«على الطراز العالمي».. افتتاح ستاد الأهلي الجديد اليوم في احتفالية منتظرة.. «متحف ونسر وتمثال» وتفاصيل سارة لجماهير القلعة الحمراء

يعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، تحويل ملعب السلام لـ "استاد الأهلي"، وذلك من خلال حفل كبير ينطلق في تمام الساعة السابعة مساءا.

وكان الأهلي قد أعلن في ديسمبر الماضي عن توصله لاتفاق مع شركة استادات للحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما على أن يحمل الاستاد اسم النادي الأهلي لحين بناء استاد خاص بالقلعة الحمراء.

وقال مرجان، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" أمس الثلاثاء، إن استلام ملعب الأهلي الجديد سيكون بداية لتحقيق ستاد الأهلي الخاص بالنادي والذي سينشئه النادي في الفترة المقبلة وستكون خطوة نحو المستقبل.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي سوف يحتضنها ملعب الفريق الجديد.

مفاجآت

ونقل موقع "العين" الإخباري عن مصدر له بالنادي الأهلي قوله إن الاستاد سيحمل اسم "استاد الأهلي WE السلام".

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وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من المفاجآت سيتم الكشف عنها بالتزامن مع الإعلان عن مشروع الاستاد.

وأوضح أن الاستاد سيضم متحف الأهلي الذي سيشتمل على جميع الكؤوس والبطولات التي حصل عليها النادي خلال تاريخه، وبعض ممتلكات نجوم الفريق التاريخيين، ومجسمات لأهم اللحظات في تاريخ النادي.

وثاني المفاجآت تتمثل في بانوراما الأهلي، التي ستروي تاريخ وبطولات النادي بطريقة الهولوجرام، إلى جانب وضع تمثال ضخم لنسر على بوابة الملعب باعتباره الرمز التاريخي للنادي، كما ستتم إذاعة أغنية الأهلي وفيلم قصير على شاشات الملعب قبل كل مباراة.

كما يعد النادي الأهلي مفاجأة لجماهيره وهي إطلاق اسم مدرج 72 على مدرج الدرجة الثالثة، وكذلك تنفيذ مجسم لتخليد ذكرى الشهداء في المدرج.

وأضاف المصدر أن النادي قرر وضع تمثال لصالح سليم الرئيس التاريخي للنادي في مدخل الاستاد، وإطلاق اسمه على المقصورة الرئيسية للاستاد، وتخصيص مقعد خال باسمه.

كما ستتم تسمية البوابة الرئيسية باسم الأهلي والبوابات الأخرى بأسماء بعض النجوم الراحلين، مع تزيين الممرات داخل الاستاد بصور لكل بطولة حققها الأهلي.

ووفقاً لموقع "في الجول"، فإنه سيتم تخصيص قاعة مجهزة لاستقبال كبار الزوار، كما سيتم تزيين الاستاد من ابوابه الخارجية للداخل بصور لرموز وقيادات ولاعبي الأهلي عبر تاريخه بما فيه المبني الزجاجي الرئيسي للملعب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير أرضية الملعب والمدرجات وغرف خلع الملابس بجانب ممرات الملعب، كما ستشهد المرحلة الثانية من العمل تغيير كراسي المدرجات وتركيب أخري جديدة، كما ستتضمن إنشاء الملحقات والملاعب الفرعية.