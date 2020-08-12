شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يرتدى قفاز الإجادة.. ووصلة استعراضية بين معلول وفتحى بمران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلي، خلال المران الصباحى الذى أقيم على ملعب التتش صباح اليوم، الأربعاء، استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة التى تقام الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، كما شهد المران كرة مشتركة بين الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى وأحمد فتحى ظهير أيمن الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها الرسمى على إنستجرام فيديو من مران الفريق استعداداً للإنتاج، ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على إنبى بثنائية نظيفة الأحد الماضى لتأمين صدارة الدورى.

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في سياق آخر، كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس حفل تدشين استاد السلام بمسماه الجديد استاد الأهلى، والمقرر له في السابعة مساء اليوم الأربعاء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "نجح الأهلى فى الاتفاق مع شركة استادات فى الحصول على استاد السلام وتغيير مسماه، لأن ميزانية القلعة الحمراء لا تسمح فى الوقت الحالى بإنشاء استاد، الأهلى لو فكر فى بناء استاد لازم يسع حضور 60 ألف مشجع، وهذا يتطلب ميزانية ضخمة للغاية لا تتوافر فى القلعة الحمراء حالياً".

وأضاف شوبير، "لو نجح الأهلى فى بناء استاد سيترك السلام على الفور، ولكن أشك أن الأهلى يستطيع فعل هذا فى السنوات القليلة المقبلة، لاسيما أن أرض أكتوبر قد لا تصلح لهذا الحدث، وكذلك أرض مدينة نصر كانت مخصصة للاستاد ولكن لقربها من المطار لم تعد تصلح لإنشائه، لذا تم تحويلها لمقر ثانٍ للنادى بإمكانيات مميزة، مشروع استاد للأهلى أو الزمالك فى الوقت الحالى صعب للغاية أن يرى النور".

من ناحية أخرى، أكد شوبير أن "الإنتاج الحربى لن يخرج من ملعبه، وأن الأهلى سيخوض مبارياته المحلية والأفريقية على استاده الجديد، وإذا كانت هناك مباريات تحتاج كثافة جماهيرية على الصعيد الأفريقى سوف يلعبها باستاد القاهرة، مؤكداً أن لاعبى الأهلى يعشقون اللعب على استاد القاهرة لأن أرضيته عالمية بالفعل، وأن الفريق سيخوض مرانه الرئيسى قبل أى مباراة على استاد السلام ولكن التدريب اليومى سيظل فى التتش.