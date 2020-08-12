شكرا لقرائتكم خبر عن أجنحة الأهلى فى السماء بأغلى دقائق بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الثنائى رمضان صبحى وحسين الشحات، جناحا النادى الأهلى، الأغلى في الدوري الممتاز من حيث القيمة التسويقية وسعر اللاعبين، وقدم الدولي المصري رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة لموسم ونصف الموسم من هدرسفيلد الإنجليزي وقدم مستويات طيبة مع القلعة الحمراء بالمساهمة فى تسجيل العديد من الأهداف وصناعة الأخرى لزملائه .

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وأبلغ مسئولو نادي هدرسيفيلد الإنجليزي نظراءهم فى الأهلي رفضهم مسألة مد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الجارى، بعد انتهاء فترة الإعارة بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي، وهو ما يعني عدم استكمال رمضان صبحي لبطولتي الدوري ودوري أبطال افريقيا هذا الموسم حال عدم توصل الطرفين لاتفاق، في هذا الشأن ، وأكد مسئولو هيدرسيفيلد أن مواعيد القيد في مصر وانجلترا وكذلك في جميع دوريات أوروبا متعارضة، وهو الأمر الذي يحول دون مد إعارة رمضان صبحي حال فشل مفاوضات انتقال للأهلي بشكل نهائي ورحيله لنادي أخر في أوروبا.

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وخفض مسئولو هدرسيفيد طلباتهم الخاصة ببيع رمضان صبحي من 7.5 مليون يورو إلى 4 ملايين فقط، ومازالت هناك مفاوضات حول تخفيض المبلغ مُجدداً في الوقت الذي يملك رمضان صبحي عدداً من العروض الأوروبية الأخرى التي يقوم حالياً بدراستها قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالانضمام للأهلي نهائياً أو الرحيل لنادي أخر في أوروبا ، وشدد رمضان صبحى لإدارة هيدرسفيلد على أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، رافضاً عرض الزمالك أو أى نادٍ مصرى آخر حتى لو سيحصل على راتب أعلى من الذى سيحصل عليه فى الأهلي، وطلب هيدرسفيلد من الأهلي إضافه بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادى الإنجليزى على مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلى الرسمى لم يشهد تواجد هذا البند.