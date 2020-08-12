شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يعلن غياب عامر عن مواجهة الأهلى واقتراب رحيل مجدى عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، غياب عامر عامر حارس مرمى الفريق عن مواجهة الأهلى، مؤكداً خلو صفوف الفريق من أى إصابات كورونا، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عامر عامر دخل مع الفريق متأخراً بينما شارك أحمد يحيى الحارس الثانى منذ البداية لذا يبدو الأجهز للظهور فى مباراة الأهلى".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "مختار مختار تعافى تماماً ويقود مران الفريق بشكل طبيعى، وأرسلنا للجبلاية قائمة تضم 25 لاعبا ستجرى مسحة كورونا اليوم للمشاركة فى مباراة الاهلى بعد تعافى كل اللاعبين المصابين وعودتهم للتدريبات بشكل طبيعى".

وتابع خالد مهدى :"خضنا مباراتين وديتين قبل مواجهة الأهلى وهى ليست كافية ولكن فضلنا عدم الضغط على اللاعبين واتحاد الكرة بسبب ازمتنا الأخيرة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "أى لاعب سوف يثبت إصابته بكورونا بفعل التقصير فى الإجراءات الاحترازية لن نتهاون فى معاقبته فلقد عشنا فترة عصيبة لم نكن نستطع النوم بسبب موقف الفريق وغياباته الكثيرة".

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وعن مجدى عبد العاطى قال مهدى، "تلقى عرضا من أحد أندية الدورى الممتاز ليكون المدير الفنى، وإذا رحب بالعرض وطلب الرحيل سنوافق فلابد أن نسانده مثلما فعل معنا ووقف بجوارنا فى أزمتنا الاخيرة وقبل منصب المدرب العام".

وعن استاد السلام قال مهدى، "كل شىء مثل السابق ولكن استفدنا مادياً من خلال اسم الأهلى، والملعب سوف يظل يخدمنا ويخدم الأهلى ومنتخب مصر، وفى النهاية سيظل ملعباً للإنتاج الحربى".

ويخضع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، لمسحة كورونا بمقر النادى، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الاهلى المقرر لها الجمعة باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية، ثم يخوض الفريق مرانه على استاد المصانع الحربية بصلاح سالم استعداداً لأول ظهور رسمى للفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقررا لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.