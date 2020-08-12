شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى يؤكد جاهزيته للمسحة الثامنة على طريقة "ماتدمعيش يا عين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي النيجيري جونيور أجاى، صانع ألعاب القلعة الحمراء، ونشرت فيديو على إنستجرام للنجم النيجيرى أثناء جلوسه مع الثلاثى أفريقى "جيرالدو وأليو ديانج وأليو بادجى"، ووجهت سؤالا إلى النيجيرى حول شعوره قبل الخضوع لمسحة كورونا اليوم، استعداداً لمباراة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، ورد أجاى على سؤال ماذا تشعر قائلاً "أنا بخير"، فى الوقت الذى تبادل فيه زملاؤه الضحك بعد ظهوره مهتماً بسبب المسحة.

ومن المعروف عن جونيور آجاى تخوفه الشديد من إجراء مسحة كورونا، وظهر النيجيري في أكثر من مرة مسبباً معاناة كبيرة للفريق الطبى الذي يقوم بأخذ العينات من لاعبي القلعة الحمراء، وهو ما يسبب نوبة من الضحك وسط زملائه.

كان النيجيري جونيور أجابي، قد أدى تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش ، وقام أجايي بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التى أبعدته عن المران الجماعي وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته .

من ناحية أخرى ، قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي استدعاء المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الذي اانتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور الهامة ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.