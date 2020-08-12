شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: الفريق تحول لحجر صحى ولم يتدرب منذ لقاء الزمالك.. ومواجهة الإسماعيلى صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولى، نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه تحول لحجر صحى وعزل منزلى بفعل الإصابات التى ضربت لاعبيه وجهازه الفنى والإدارى بفيروس كورونا، مشددا على صعوبة خوض مباراة الإسماعيلى المقبلة.

وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المصرى تحول لحجر صحى ودخل كل اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لعزل منزلى بعد فاجعة إصابة 23 فردا من الفريق بكورونا، فى البداية كانت المحصلة 16 إصابة ثم زادت بأعداد أخرى".

وأضاف الخولى، "المصرى لم يتدرب منذ مباراة الزمالك التى خسرها بهدف دون رد، ويجرى لاعبوه مسحة كورونا اليوم وعلى ضوء نتيجتها التى تظهر غداً سوف يحسم اتحاد الكرة مصير مواجهة الإسماعيلى".

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وأشار نائب مجلس المصرى البورسعيدى إلى أنه "بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا غداً، الخميس، كيف نلاقى الإسماعيلى الجمعة حتى فى حال شفاء عدد من اللاعبين؟ أعتقد الأمر صعب للغاية والمباراة فى طريقها للتأجيل مثل مباراة حرس الحدود".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادى المصرى سيخضع لمسحات فيروس كورونا اليوم للاعبين الكبار بالإضافة إلى عدد من أفراد الجهاز الفنى و الناشئين يصل عددهم إلى أكثر من 45 حالة للإطمئنان النهائى على إصابتهم بفيروس كورونا بعد ظهور 23 حالة مؤخراً.

وعلم ”الخليج 365” أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هى تأجيل مباراة المصرى المقبلة أمام الإسماعيلى بسبب إصابة 23 حالة ما بين لاعبين وأفراد الجهاز الفنى على رأسهم طارق العشرى المدير الفنى.

من جهته أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، أن إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المصرى المقبلة امام الإسماعيلى المقبلة فى الدورى بسبب كثرة إصابات اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بفيروس كورونا، وقال حلبية فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك إن مستوى إصابات اللاعبين والجهاز الفنى متفاوت وهو ما يجعل صعوبة فى خوض مباراة الفريق المقبلة.