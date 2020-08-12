شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد: الفريق القومى يجرى تحليل pcr والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الآن الفريق القومى لمنتخب كأس العالم لكرة اليد تحليل pcr للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا بمستشفي وادي النيل، الراعي الطبى للبطولة، كآخر مرحلة في الفحوص الطبية للمنتخب القومى.

وقال الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، المقرر إقامتها في يناير 2021، إن الفريق القومى سينهى اليوم كافة الفحوص الطبية والمعملية بالمستشفى، والتى تم إجراؤها مرحليا على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أن المستشفي تتمتع بوجود أعلي مستوى من التجهيزات الطبية خاصة في مجال فحوص الطب الرياضى.

وأضاف الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال أن مستشفي وادى النيل هى الراعى الطبى للبطولة وتم اختيارها لما بها من امكانات طبية عالية المستوى وبإمكانها تقديم الرعاية الصحية للوفود والفرق المشاركة في البطولة وتابع: هناك تنسيق كامل مع جميع اجهزة الدولة والوزارات ذات الصلة لاخراج البطولة بشكل يليق بمصر.

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وأضاف الدكتور حازم خميس : تم وضع خطة طبية عالية المستوى تصم كفاءات كبيرة للتعامل مع اصابات الملاعب فيما يتعلق بنشاط الفرق أثناء المباريات أو التدريبات كما أنها ستتولى معايرة ومراقبة الصالات والفنادق والملاعب لضمان عدم انتقال اى عدوى خاصة في ظل جائحة كورونا .

وأوضح رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية الكاملة وتوفير الكشوف الطبية لكل المترددين من اللاعبين والوفود علي المباعب والفنادق مشيرا إلي أن هيئة الإسعاف المصرية وضعت خطة انتشار للسيارات وكذلك لنقل الحالات المصابة او الطارئة للمستشفيات .

وأشار رئيس اللجنة الطبية أنه يوجد تنسيق مع مستشفيات القطاع العلاجى بوزارة الصحة والسكان لاخلاء اى حالات طارئة او حرجة لتلقي العلاج مضيفا أنه تم تحديد المستشفيات الواقعة في دائرة الملاعب المقرر لعب البطوله عليها مشيرا إلي أن الدولة لن تدخر أى جهد في توفير كافة الامكانات لنجاح البطولة .