شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مباراة ودية بين قدامى القلعة الحمراء فى حفل افتتاح استاد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس حفل تدشين استاد السلام بمسماه الجديد استاد الأهلى، والمقرر له في السابعة مساء اليوم الأربعاء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "نجح الأهلى فى الاتفاق مع شركة استادات فى الحصول على استاد السلام وتغيير مسماه، لأن ميزانية القلعة الحمراء لا تسمح فى الوقت الحالى بإنشاء استاد، الأهلى لو فكر فى بناء استاد لازم يسع حضور 60 ألف مشجع، وهذا يتطلب ميزانية ضخمة للغاية لا تتوافر فى القلعة الحمراء حالياً".

وأضاف شوبير، "لو نجح الأهلى فى بناء استاد سيترك السلام على الفور، ولكن أشك أن الأهلى يستطيع فعل هذا فى السنوات القليلة المقبلة، لاسيما أن أرض أكتوبر قد لا تصلح لهذا الحدث، وكذلك أرض مدينة نصر كانت مخصصة للاستاد ولكن لقربها من المطار لم تعد تصلح لإنشائه، لذا تم تحويلها لمقر ثانٍ للنادى بإمكانيات مميزة، مشروع استاد للأهلى أو الزمالك فى الوقت الحالى صعب للغاية أن يرى النور".

من ناحية أخرى، أكد شوبير أن "الإنتاج الحربى لن يخرج من ملعبه، وأن الأهلى سيخوض مبارياته المحلية والأفريقية على استاده الجديد، وإذا كانت هناك مباريات تحتاج كثافة جماهيرية على الصعيد الأفريقى سوف يلعبها باستاد القاهرة، مؤكداً أن لاعبى الأهلى يعشقون اللعب على استاد القاهرة لأن أرضيته عالمية بالفعل، وأن الفريق سيخوض مرانه الرئيسى قبل أى مباراة على استاد السلام ولكن التدريب اليومى سيظل فى التتش.



استاد القاهرة تم إنشاؤه مقابل 3 ملايين جنيه وبعد سنوات تم وضع الساعة فيه مقابل 3 ملايين جنيه، وتم تجديده قبل كأس الأمم الأفريقية مقابل مليار جنيه.

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وأضاف شوبير، "محمود الخطيب أبرم الاتفاق مع شركة استادات فى سرية تامة للغاية، وفوجئ أعضاء المجلس بخروج استاد الأهلى للنور باستثناء محمد سراج الذى كان مشرفاً على هذا الملف".

وتابع شوبير:"الاهلى وجه الدعوة لكل رموزه لحضور حفل افتتاح استاد الأهلى اليوم، كما وجه الدعوة لرئيس الوزراء وكل الوزراء، وعلى رأسهم وزير الرياضة ووزير الإنتاج الحربى، وستقام مباراة ودية بين قدامى الأهلى احتفالا بتدشين الاستاد الجديد "، ولن يستطيع أى فريق اللعب على استاد السلام سوى الأهلى والإنتاج الحربى إلا بعد أن يستأذن من الفريقين باستثناء منتخب مصر طبعاً، وحصد الأهلى والإنتاج مكاسب مالية كبيرة، وسيقص شريط الافتتاح بمباراة الأهلى والإنتاج الحربى الجمعة المقبلة".

واختتم شوبر قائلا، "الأهلى هو أكثر نادٍ يجيد استثمار اسمه وشعاره فى مصر، وانتظروا حفلة رائعة اليوم، مبروك للأهلى وجماهيره".

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع شركة استادات على افتتاح استاد السلام بمسماه الجديد "استاد الأهلى" وذلك بحضور مجلس ادارة النادى برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلى والانتاج الحربى يوم الجمعة المقبل الأولى على ستاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلى، وانتهت مرحلة تطوير استاد السلام الأولى والتى شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.