قصة صور..عبد الله السعيد..للإبداع قصص كثيرة داخل المستطيل الأخضر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوصول إلى النجاح ليس سهلاً، يحتاج إلى الكثير من الاجتهاد مع بعض الحظ والتوفيق، فالمهارة وحدها لا تكفي صناعة الانجاز الكروي وكثير من اللاعبين تخطت مهارتهم الوصف ولكنهم عجزوا عن استغلالها في تخليد ذكراهم على المستطيل الأخضر، وقليل من اصحاب المهارة استطاعو أن يوظفوا موهبتهم لخدمة أسمائهم وصناعة الانجاز الشخصي على وجه التحديد، حتى وان لم يكن هناك الانجاز الجماعي للفريق ككل، تجد أسماء أولئك اللاعبين بارزه تجبرك على الانحناء لها احتراماً وتقديراً لذكائهم داخل الملعب.

عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، هو أحد أصحاب الذكاء الكروي على المستطيل الأخضر، والذي أيقن جيداً أن حياة لاعب الكرة محدودة على البساط الأخصر، فقرر أن يسخر إمكانياته الفنية في خدمة تاريخه خلال تلك الفترة مهما كان الفريق الذي يلعب بقميصه، وبفضل حبه للكرة، منحته الساحرة المستديرة ما أراد لينضم إلى عضوية نادي المائة ويلحق بعظماء الكرة المصرية بعدما أحرز مائة هدف عبر مسيرته.