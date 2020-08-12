شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقترب من تدريب طنطا بعد رحيل أيمن المزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد صلاح، المدير الفنى الأسبق للزمالك، من تولى القيادة الفنية لفريق طنطا بعد إنهاء التعاقد مع أيمن المزين خلال الساعات القليلة الماضية لاستكمال مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية والأداء الضعيف الذى ظهر عليه اللاعبون.

وجاء رحيل أيمن المزين عن فريق طنطا بعد إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضى، ومنح فرصة للإدارة لاختيار جهاز فنى آخر قادر على المنافسة لبقاء طنطا فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة حرس الحدود بالجولة الـ20 فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب يوم 20 من الشهر الجارى، ويحتل فريق طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 16 نقطة.

Advertisements

ويعود لاعبى فريق طنطا إلى معسكر برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمباراة حرس الحدود فى الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجارى على ملعب برج العرب، وكان طنطا قد خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.