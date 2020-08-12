شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مصر تهزم كينيا وتتوج بدورة الألعاب الأفريقية فى نيروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 12 أغسطس 1987، توجت مصر بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت فى كينيا بالفترة من 1-12 أغسطس، بعد فوزه على كينيا بملعبها وسط جماهيرها بهدف دون رد فى الوقت الإضافى سجله محمد رمضان فى الدقيقة 102.

وكان منتخب مصر قد تأهل ثانى المجموعة الثانية بعد فوزه على السنغال بهدف أيمن يونس، وكوت ديفوار بهدفين مقابل هدف سجلهما جمال عبد الحميد، وخسر أمام مالاوى المتصدر بفارق الأهداف بهدفين مقابل هدف سجله محمد رمضان ليتساوى الثلاثى مالاوى، ومصر وكوت ديفوار فى عدد النقاط ولكل منهم "4" نقط، وخرج المنتخب الإيفوارى بفارق الأهداف.

فى نصف النهائى تأهل المنتخب المصرى على حساب نظيره الكاميرونى بركلات الترجيح، وتأهل منتخب كينيا على حساب مالاوى.

جاء تشكيل المنتخب المصرى فى المباراة النهائية كالآتى: أحمد شوبير "الأهلى"، على شحاتة "المقاولون"، السيد يوسف "الترسانة"، محمد عمر "الاتحاد"، ربيع ياسين "الأهلى"، مجدى عبدالغنى "الأهلى"، إسماعيل يوسف "الزمالك، أيمن يونس "الزمالك"، محمد رمضان "الترسانة"، جمال عبدالحميد "الزمالك"، حسام حسن "الأهلى".

ودفع مايكل سميث بكل من جمال عبدالحليم "الترسانة"، و عماد سليمان "الإسماعيلى" بدلا من حسام حسن، وجمال عبدالحميد على الترتيب.

وشارك أيضا مهم كلا من ثابت البطل "الأهلى"، شوقى غريب "غزل المحلة"، ناصر محمد على "المقاولون العرب".

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

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