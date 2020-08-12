هيدرسيفيلد يرفض مد إعارة رمضان للأهلي حال بيعه لنادي أخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أبلغ مسئولو نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي نظرائهم في الأهلي رفضهم لمسألة مد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة الإعارة بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي، وهو ما يعني عدم استكمال رمضان صبحي لبطولتي الدوري ودوري أبطال افريقيا هذا الموسم حال عدم توصل الطرفين لاتفاق، في هذا الشأن ، وأكد مسئولو هيدرسيفيلد أن مواعيد القيد في مصر وانجلترا وكذلك في جميع دوريات أوروبا متعارضة، وهو الأمر الذي يحول دون مد إعارة رمضان صبحي حال فشل مفاوضات انتقال للأهلي بشكل نهائي ورحيله لنادي أخر في أوروبا.
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