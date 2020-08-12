مباريات الأربعاء.. موقعة فرنسية إيطالية.. وقمة تونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء، سهرة كروية من العيار الثقيل فالحدث هو انطلاق مباريات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر في وقت سابق إقامة مباريات دور الثمانية وصولاً للنهائي في البرتغال عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

دور الثمانية شهد وصول أندية باريس سان جيرمان - أتالانتا - لايبزيج - أتلتيكو مدريد - برشلونة - بايرن ميونيخ - مانشستر سيتي - ليون.

ومن المقرر أن تنطلق أولى مباريات دور ربع النهائي مساء اليوم بين أتالانتا الإيطالي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

الفائز من هذه الموقعة سيكون في انتظار الفائز من لقاء لايبزيج الألماني أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي تونس، سيكون هناك قمة منتظرة بين المتصدر الترجي وملاحقه الصفاقسي في إطار الأسبوع التاسع عشر.

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ويتصدر الترجي الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة عن الصفاقسي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أوروبا:

أتالانتا - باريس سان جيرمان .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- الدوري التونسي:

الترجي الرياضي - الصفاقسي .. الموعد 8:10 مساءً .. القنوات الناقلة التونسية 1 - الكأس 1.