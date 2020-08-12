رياضة | رئيس وزراء البرتغال: نهائيات دوري أبطال أوروبا ستكون آمنة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء البرتغال: نهائيات دوري أبطال أوروبا ستكون آمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال تنظيم آمن لنهائيات دوري أبطال أوروبا في العاصمة لشبونة بداية من يوم الأربعاء المقبل.

ومنحت لشبونة حق استضافة بطولة مصغرة لدوري أبطال أوروبا بداية من دور الثمانية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال كوستا في تصريحات لوكالات أنباء عالمية، اليوم الثلاثاء، إن استضافة الحدث كان " شرف كبير" لبلاده وتعهد بأن تضمن الإجراءات المفروضة سلامة صحة اللاعبين، المسؤولين والسكان المحليين.

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وتقام كل المباريات بدون حضور الجمهور، ويتم فحص كل الوفود بشكل دائم للكشف عن فيروس كورونا، وذلك حتى يوم 23 أغسطس الذي تقام فيه المباراة النهائية في ملعب دا لوز.

وبسؤاله عنا إذا كان حزينا لأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يتواجد لان فريقه يوفنتوس، ودع البطولة الأسبوع الماضي، قال كوستا :" أعتقد أن حزني كبير مثل كل مشجع كرة قدم".

وقال كوستا :" إن كريستيانو رونالدو هو الأفضل أو على الأقل من بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. عدم القدرة على رؤيته يلعب يحزن كل مشجعي كرة القدم".