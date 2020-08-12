رياضة | صراع بين مانشستر سيتي ويونايتد على نجم أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع بين مانشستر سيتي ويونايتد على نجم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي على التعاقد مع ساؤول نيجويز نجم خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بيب جوارديولا يرغب في ضم ساؤول بدعوى أنه يمكن تطوير مستواه ليصبح أحد أهم اللاعبين في وسط الملعب في العالم وذلك بعد عودة مباريات كرة القدم عقب الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى سولسكاير يرى أن طريقة لعب ساؤول نيجويز تناسب مانشستر يونايتد أكثر من السيتي رغم أن أتلتيكو يريد 150 مليون يورو مقابل بيع ساؤول في الميركاتو الصيفي وهي قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده.