رياضة | عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي هيديرسفيلد الإنجليزي مد إعارة رمضان صبحي المعار إلى الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة الإعارة بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي، وهو ما يعني عدم استكمال رمضان صبحي لبطولتي الدوري، ودوري أبطال افريقيا هذا الموسم، حال عدم توصل الطرفين لاتفاق في هذا الشأن.

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ونقل مسئولو هيديرسفيلد للأهلي أن مواعيد القيد في مصر وإنجلترا، وكذلك في جميع دوريات أوروبا متعارضة، وهو الأمر الذي يحول دون مد إعارة رمضان صبحي حال فشل مفاوضات انتقاله للأهلي بشكل نهائي ورحيله لنادي أخر في أوروبا.

ويطلب هيديرسفيلد 4 ملايين يورو مقابل بيع رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي والذي يملك عدداً من العروض الأوروبية الأخرى التي يقوم حالياً بدراستها قبل اتخاذ قراره النهائي، سواء بالانضمام للأهلي نهائياً، أو الرحيل لناد أخر في أوروبا.