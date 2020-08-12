رياضة | بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني مستقبل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني وذلك قبل مباراة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما يحتفظ فيليب كوتينيو بفرص جيدة في السوق الإنجليزي، وخاصة من جانب آرسنال، فإن اللاعب المتعاقد مع نادي برشلونة لن يمضي مسيرته في بايرن في الموسم المقبل.

وتراجع أداء كوتينيو منذ انتقاله إلى نادي برشلونة في شتاء 2018، وأعير إلى بايرن في الصيف الماضي لمدة موسم واحد مع خيار شراء غير إلزامي، بقيمة 120 مليون يورو، وقرر البايرن عدم تفعيل خيار شرائه، وفضل الرهان على ليروي ساني.

Advertisements

وأكد رومينيجه في تصريحاته لصحيفة بيلد الألمانية: "النادي البافاري ليس لديه الموارد اللازمة لممارسة خيار شراء كوتينيو من برشلونة المحدد بـ120 مليون يورو، حيث سيغادر البرازيلي النادي البافاري عقب نهاية مغامرة بايرن الأوروبية".

وقال رومينيجه: "كوتينيو كما قلت من قبل، العقد يقترب من نهايته، ولا يمكننا ولا نريد القيام بمزيد من الاستثمارات بهذا الحجم".