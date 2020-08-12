رياضة | كارتيرون يجهز لاعب مفاجأة أمام مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يجهز لاعب مفاجأة أمام مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، على قيام بعض التعديلات فى مركز رأس الحربة، وذلك بعد التراجع الملحوظ في مستوى مصطفى محمد مهاجم الفريق.

ويدرس الفرنسى فكرة مشاركة أسامة فيصل بالتشكيل الأساسى لمواجهة مصر المقاصة، وعلى الجانب الآخر لكنه يرغب فى تجهيز مصطفى محمد لمواجهة الرجاء، وعدم احباط اللاعب والضغط عليه معنويا ونفسيا.

وقد أهدر مصطفى محمد العديد من الفرص المضمونة فى مواجهة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى، الخميس الماضى، وأهدر أيضا أمام الاتحاد السكندرى مساء الإثنين، فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.