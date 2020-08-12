رياضة | باريس سان جيرمان يستعيد "جوهرته" ضد أتالانتا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستعيد "جوهرته" ضد أتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن كيليان مبابي من الممكن أن يشارك مع الفريق في مباراته أمام أتالانتا الإيطالي في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا في مدينة لشبونة البرتغالية.

وقال توخيل: "إذا تدرب بشكل جيد، ولم يحدث أي شيء استثنائي سيكون جزءاً من الفريق".

وأصيب النجم الفرنسي بإصابة في الكاحل في المباراة النهائية بكأس فرنسا أمام سانت إتيان، وكان من المتوقع في البداية أن يغيب عن البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا التي تقام في لشبونة.

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ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان سيبدأ المباراة التي تقام على ملعب دا لوز أو سيشارك كبديل، إذا كان الفريق في حاجة لجهوده.

وإذا لم يبدأ مبابي المباراة سيضع هذا ضغوط أكبر على نيمار، ولكن توخيل قال إن النجم البرازيلي "لاعب يحب اللعب تحت ضغط ويمكنه التعامل معه".

ولعب باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا ونهائي كأس الرابطة قبل أسبوع، وهما أول مباراتين للفريق منذ منتصف مارس الماضي، عندما توقف الدوري الفرنسي في البداية قبل أن يتم التخلي عنه بسبب فيروس كورونا.