رياضة | الاتحاد السكندري يضغط لضم نجمي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يضغط لضم نجمي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مسؤولو فريق الإتحاد السكندري لكرة القدم جهودهم، لحسم صفقة نجمي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لمصادر مطلعة داخل إدارة الفريق، فإن مجلس إدارة نادي الأتحاد برئاسة محمد مصيلحي، يواصل جهوده لحسم صفقة انتقال النجمين، أحمد رفعت ورزاق سيسيه، من نادي الزمالك بشكل نهائي.

وخاض النجمين، الموسم الحالي على سبيل الأعارة من نادي الزمالك، ويريد نادي الإتحاد الإبقاء عليهما بشكل نهائي.

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ويريد المدرب طلعت يوسف تأمين خدمات النجمين، وذلك في ظل كونهما جزء لا يتجزأ من الفريق.

وكان الأتحاد قد تعادل مع الزمالك بهدف لهدف ضمن مواجهات الجولة 18 من الدوري المصري المتتاز بملعب برج العرب.

ويستعد الفريق الأول بنادي الإتحاد لمواجهة الجونة، في الجولة 19 من الدوري الممتاز.