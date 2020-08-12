رياضة | برشلونة يوجه أنظاره نحو "خليفة" جوردي ألبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه أنظاره نحو "خليفة" جوردي ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو نادي برشلونة للتعاقد مع الإسباني جوزيه لويس جايا لاعب فالنسيا من أجل تدعيم صفوف الفريق بظهير أيسر جديد خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رغبة برشلونة في ضم جايا لمنافسة جوردي ألبا على اليسار، مع توقعات برحيل الشاب جونيور فيربو.

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ولا يمانع فالنسيا بيع أكبر عدد من لاعبيه هذا الصيف بطلب من المالك بيتر ليم، لذلك قد تسير المفاوضات بشكل إيجابي بين الطرفين خلال شهر أغسطس الجاري.

يذكر أن لويس جايا شارك هذا الموسم في 32 مباراة مع الخفافيش بكل المسابقات، وتبلغ قيمته السوقية في الوقت الراهن نحو 40 مليون يورو.