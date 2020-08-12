رياضة | مدرب إشبيلية يتحدى مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب إشبيلية يتحدى مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمَن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لإشبيلية الإسباني، من انتصار فريقه الصعب على وولفرهامبتون الإنجليزي، بهدف نظيف الثلاثاء، والتأهل للدور نصف النهائي بدوري أوروبا، مؤكدا أن المباراة كانت "صعبة للغاية" وكانت تحتاج لـ"الصبر".

وقاد النجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، الفريق الأندلسي لبلوغ نصف نهائي اليوروبا ليج بهدفه القاتل في شباك وولفرهامبتون خلال مباراة الفريقين على ملعب (إم إس في أرينا) بمدينة دويسبورج الألمانية.

وأوضح لوبيتيجي في تصريحات عقب اللقاء: "المباراة كانت صعبة نظرا لتشابة طريقة لعب الفريقين، وأفكارنا وطريقة لعبنا اختلفت عما شاهده الجميع في مباراة روما".

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وتابع "كنا ندرك أن المباراة ستكون باقتناص هدف، وبالتحلي بالصبر، وبإنهاك المنافس. كان يجب انتظار اللحظة المناسبة. اعتقد أن أدائنا كان تصاعديا، واستحقينا الهدف. الفريق يريد ويؤمن ويعمل حتى النهاية".

وتطرق مدرب منتخب إسبانيا الأسبق للمواجهة المقبلة في نصف النهائي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تخطى عقبة كوبنهاجن الدنماركي بصعوبة بهدف نظيف بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين.

وقال في هذا الصدد "علينا التركيز حاليا على المواجهة المقبلة، أمام مانشستر يونايتد. اليونايتد فريق مذهل، وأحد أعرق الأندية في العالم، ويمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، لأن اللعب أمام فريق بهذا الحجم ليس سهلا. نحن الآن في نصف النهائي أمام منافس كبير، ولكن طموح وأحلام لاعبي فريقي لا يمكن المساس بها".

وسيسعى كبير إقليم الأندلس لمواصلة مشواره الناجح في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في الفوز بها (5 مرات)، باحثا عن لقبه السادس، والأول منذ آخر تتويج له بالثلاثية التاريخية المتتالية في 2016.