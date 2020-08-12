رياضة | محمد فضل يكشف تفاصيل فكرة تكريم نجوم نادى المائة بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد فضل يكشف تفاصيل فكرة تكريم نجوم نادى المائة بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة ان فكرة تكريم نجوم الدوري المصري داخل نادي المائة بدأت في شهر فبراير الماضي لتكريمهم بما يليق بمجمودهم.

واضاف فضل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق انه سيكون هناك تكريم لنجوم نادي المائة خلال الفترة المقبلة نظرا لما حصلو عليه من القاب وبطولات خلال مسيرتهم.

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وتابع كان لابد من تكريم هؤلاء النجوم لانهم يستحقون هذا التكريم الذي يليق بهم لما قدموه طوال تاريخهم .

ويذكر أن تم تكريم عبدالله السعيد نجم بيراميدز خلال مواجهة فريقه أمام طنطا ببطولة الدوري المصري بعد دخوله نادى المائة.