وصفوه بـ «خليفة محمد صلاح».. عمالقة أوروبا تتصارع للتعاقد مع ناشئ الأهلي

أفادت وسائل إعلامية أن كبار الأندية في أوروبا تتصارع للتعاقد مع جناح النادي الأهلي الشاب محمود صابر.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن جلاسكو رينجرز الأسكتلندي وفالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي يتنافسون للحصول على خدمات نجم فريق النادي الأهلي مواليد 2002 محمود صابر.

وأفادت شبكة "جلاسكو لايف" التابعة لنادي جلاسكو رينجرز بأن العملاق الاسكتلندي بدأ في متابعة نجم الأهلي الشاب.

وأشارت الشبكة إلى أن المدير الفني للنادي الاسكتلندي، نجم ليفربول السابق ستيفين جيرارد، طلب التعاقد مع صابر، ليدخل في صراع مع فالنسيا وبنفيكا للفوز بخدمات الجناح المصري.

وأضافت الشبكة أن نادي رينجرز أبرم هذا الصيف 6 صفقات بناء على طلبات جيرارد، ويرغب في أن يكون المصري الشاب صاحب الـ 19 عامًا هو الصفقة رقم 7 بالفريق.

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وشبهت الشبكة محمود صابر بنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حيث تراه العديد من أندية أوروبا أنه خليفة "الفرعون المصري".

وفي وقت سابق، قال صابر في تصريحات لصحيفة "ديلي ريكورد"، إن رينجرز ينافس فالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى ناد تونسي كبير للتعاقد معه.

وأضاف اللاعب الشاب أنه لم يوقع عقدًا احترافيًا مع النادي الأهلي، لذا فهو يعتبر لاعباً هاوًيا ويحق له التوقيع مع فريق جديد مجانًا.

وأضاف جناح الأهلي الشاب: "لديّ عروض من رينجرز الاسكتلندي وفالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي وكذلك من ناد كبير في تونس، سوف أتخذ قراري قريباً".

وتابع صابر: "لدي وكلاء أوروبيون يرتبون مستقبلي، وآمل أن أكون في وضع يسمح لي بالتوقيع مع فريقي الجديد قريبًا".