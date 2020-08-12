شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. زيدان يحرز هدفا عالميا فى رباعية المنتخب الوطنى أمام الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مباراة لا تنسى للجماهير المصرية، حقق المنتخب الوطنى فوزا كبيرا على الجزائر برباعية نظيفة فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2010 وتأهل للنهائى وحقق البطولة بعدها على حساب غانا بهدف لمحمد ناجى جدو . Advertisements ومن الأهداف التى لا ينساها الجماهير الهدف الثانى لمحمد زيدان عندما قام بتخطى المدافع القوى للكرة الجزائرية مجيد بوقرة وأطلق قذيفة سكنت شباك شاوشى حارس الخضر ليطمأن بعدها لاعبو المنتخب ويقدمون واحدة من أفضل مبارياتهم ويحرزوا الهدف الثالث والرابع عن طريق محمد عبد الشافى ومحمد ناجى جدو ، بينما أحرز حسنى عبدربه الهدف الأول من ضربة جزاء .

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