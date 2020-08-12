شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس التراجع عن المعسكرات المغلقة في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التراجع عن استمرار الفريق في معسكر مغلق لفترات طويلة بعدما اشتكي اللاعبون من الملل ورغبتهم في رؤية اسرهم ، ويبحث كارتيرون مع إدارة النادي تطبيق الإجراءات الاحترازية علي اللاعبين في التدريبات والاكتفاء بالتدريب اليومي في النادي حتي لا يشعر اللاعبون بحالة من الملل تؤثر علي مستواهم في الملعب.

من ناحية اخري ، أدي لاعبو الفريق فقرة اطالات بدنية بنهاية الحصة التدريبية امس ، وتأتي هذه الفقرة ضمن فقرات بدنية وتأهيلية يؤديها اللاعبون خلال المران وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وجاء هدف كارتيرون من هذه الفقرة الي إراحة وفك العضلات للاعبين والتغلب علي الإرهاق وعلاجه ، وقرر المدير الفنى لفريق الزمالك ، الاعتماد على الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة، وذلك بعد غيابهما عن لقاء المصرى الذى جمع بين الفريقين يوم الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته عقب فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وجاءات مشاركتهما فى الشوط الثانى من لقاء الاتحاد فقط وليس فى التشكيل الاساسى.

Advertisements

فيما يواصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها، والتي تسببت في غياب أوباما عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة.