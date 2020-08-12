غوارديولا يخطط لضم جزائري آخر لمانشستر سيتي

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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تخطيط بيب غوارديولا لضم صاحب الأصول الجزائرية حسام عوار، لاعب خط وسط "ليون" الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية.
وتألق عوار في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا برفقة ليون، ليقود الفريق للإطاحة بيوفنتوس الإيطالي، الأمر الذي جدد اهتمام غوارديولا باللاعب الشاب.
وبحسب صحيفة "L'equipe" الفرنسية، فإن مدرب مانشستر سيتي يتابع اللاعب ذا الأصول الجزائرية منذ حوالي عامين.
وبعد أن فاجأ ليون نظيره مانشستر سيتي بالتغلب عليه (2-1)، في دوري الأبطال على ملعب الاتحاد بالجولة الأولى من الموسم الماضي، لم يخف "الفيلسوف" إعجابه بلاعب خط الوسط المطلوب لأكبر الأندية الأوروبية.
وعقب مرور عامين على المباراة تقريباً، لا يزال مدرب بايرن ميونيخ السابق، يتابع تطورات عوار (22 عاماً) مع ليون، ويخطط لتقديم عرض رسمي لفريقه، تمهيداً للحصول على خدماته.
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