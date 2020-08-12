شكرا لقرائتكم فتحي: مواجهة المقاولون ضد سموحة صعبة لكنها مهمة لتجديد الثقة في الللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن مواجهة سموحة المقرر لها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام لن تكون سهلة، مضيفاً في تصريحات خاصة، أن ضربة البداية عادة لا تكون سهلة ولكنها مهمة للغاية بالنسبة للمقاولون من أجل تتجديد الثقة للاعبين ومواصلة العروض القوية التي قدموها في الدوري الأول ليستحوذ الفريق على المركز الثاني في الجدول أغلب أوقات الموسم.

واصل عادل، أن سموحة من الفرق القوية ويمتلك عدد كبير من النجوم خاصة وأنه ينافس على دخول المربع الذهبي تحت القيادة الفنية لحمادة صدقي، ولكن المقاولون على الجانب الآخر لن يقبل بالتهاون في نقاط المباراة من أجل الحفاظ على المركز الثاني بعد تقدم الزمالك وبيراميدز.

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وخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا، استعدادًا لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى أمام نادى سموحة والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الدولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية حيث يدخل ذئاب الجبل في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

ويحتل المقاولون المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 52 نقطة، وبيراميدز صحاب المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.