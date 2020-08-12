شكرا لقرائتكم االجبلاية تحسم الجدل: نأجبل أي مباراة لأي فريق بشرط وجود 14 إصابة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل أي مباراة لأي فريق بشرط وجود 14 إصابة بفيروس كورونا بدلا من 10 لاعبين فقط و أن تكون المسحات والتحاليل والنتائج الظاهرة عن طريق اتحاد الكرة و ليس من جهة اخري ، خاصة أنه سيكون متبقي ١٦ لاعب لكل فريق عبارة عن 11 لاعب في الملعب و 5 تغييرات بالإضافة الي حق هذا النادي في تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين في تلك الفترة ، وشهدت الفترة الأخيرة إصابات كثيرة ضربت عدد من الأندية على رأسها الأنتاج الحربي و المصري ، ليقرر اتحاد الكرة قبل استئناف الدوري تأجيل أي مباراة لأي فريق يصاب به عدد لاعبين بفيروس كورونا ثم تم رفعها إلى 10 بعد إصابات المصري.

طالب مجلس إدارة النادى المصرى اتحاد الكرة بتأجيل المباراة المقبلة للفريق فى الدورى أمام الإسماعيلى والمحدد لها يوم الجمعة المقبل 14 أغسطس الجارى، وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود بعد ظهور 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا قبل المباراة.

وأكد مسئولو المصرى فى اتصالاتهم بأعضاء اللجنة الخماسية أن المسحات الإضافية أظهرت ارتفاع الحالات الإيجابية إلى 21 حالة، وبالتالى لن يستطيع الفريق خوض مباراة الإسماعيلى، حيث لن يتعافى هذا العدد من اللاعبين خلال 4 أيام قبل مباراة الدراويش.

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وأخطرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة النادى المصرى بإجراء مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا غدا الأربعاء استعدادا لمباراة الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل فى الدورى، وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة المصرى وحرس الحدود أمس بالدورى بسبب اكتشاف 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا فى صفوف الفريق البورسعيدى.

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