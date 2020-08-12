رياضة | الكشف عن تكلفة طاقم التحكيم في المباراة الواحدة بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تكلفة طاقم التحكيم في المباراة الواحدة بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، إلى أن الحكام يعانون في مصر من ضعف الرواتب، في ظل وضع الحكم لمهنة التحكيم كأولوية.

وكشف عبد الرؤوف في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار، عن راتب طاقم الحكام في المباراة الواحدة.

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وأوضح عبدالرؤوف أن حكم الساحة يحصل على خمسة آلاف جنيه في المباراة والحكم المساعد يحصل على ٣٧٥٠، مشيرا إلى أنه يجب أن تزيد في الفترة المقبلة.

وتابع، " على الرغم من ضعف الرواتب إلا أن الحكام في مصر يمنحون التحكيم أولوية لهم وأرفض الإعلان عن عقوبات الحكم بشكل علني فيما يخص الأخطاء الفنية على نقيض الخطأ السلوكي يكون معلن".