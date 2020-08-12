رياضة | ميدو: أحلم برئاسة لجنة الحكام في مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: أحلم برئاسة لجنة الحكام في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن يكون رئيسا للجنة الحكام في مصر لمدة شهر واحد فقط، لحل جميع مشاكل الحكام وحمايتهم.

وأشار إلى أنه سيخرج بعد توليه رئاسة لجنة الحكام بتصريحات، يحدث من خلالها بأن من لديه أزمة مع أي حكم يتحدث معه.

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وتابع في برنامجه اوضة اللبس المذاع على قناة النهار، "سأجتمع مع الحكام وأدعمهم وأقول لهم إن رئيسهم لن يسمح بإهانتهم ولا تخشوا الأهلي أو الزمالك".

وأكد ميدو أن المسؤولين في مصر إذا أرادوا إبعاد حكم عن أي لقاء بسبب خطأ ارتكبه لجنة الحكام تنفذ ذلك وهذا خطأ كبير.