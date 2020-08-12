إبراهيم حسن: تشرفنا باللعب بجوار محمود الخطيب..ولا يوجد أي عائق يمنعنا من العمل بالأهلي

قال إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الفترة المقبلة ستشهد عودته هو والكابتن حسام حسن لتدريب أحد الفرق داخل مصر أو خارجها.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" ان الفترة المقبلة إن شاء الله سنعود على الساحة سواء داخل مصر أو خارجها، ولكن الصورة حتى الآن لم تتضح بالكامل.

وتابع : جماهير الزمالك يعلمون مدى معزتنا لهم، والأهلي بيتنا وتربينا فيه، نحن أبناؤه وقضينا 22 عامًا داخله".

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وعن موقفه من العمل داخل الزمالك أجاب: "ما المانع؟، لكن يجب أن يكون الجو العام داخل الزمالك مختلفا عن الآن، ولا بد من الشعور بالراحة في التعامل مع الناس، وأن تتسم الأجواء بالهدوء.

وعن علاقة التؤام بالقلعة الحمراء أكد الكابتن إبراهيم حسن أنه لا توجد خلافات مع مجلس الأهلي الحالي ، ولا يوجد اي عائق للعمل داخل القلعة الحمراء ,معقبا: نحن من أبناء الأهلي وتاريخنا أكبر من كثيرين داخل الأهلي ، ونرتبط بعلاقة جيدة مع الكثيرين داخل الأهلي مثل محمود الخطيب رئيس النادي الحالي الذى زملناه فى الملاعب وتواجدنا فى مباراة إعتزاله وطاهر ابو زيد و مصطفى عبده و آخرين.