شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط في الأهلي تناقش عرض بيع ناصر ماهر لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي عرض بيراميدز الخاص بشراء ناصر ماهر صانع العاب الفريق المعار لسموحة حتى نهاية الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل ، وترغب إدارة بيراميدز فى شراء اللاعب نهائيًا فى ظل صعوبة عودته لصفوف الأهلى لوجود العديد من اللاعبين المميزين فى مركزه حاليا داخل القائمة الحمراء ، وينتظر مسئولو بيراميدز رد الأهلى المبدئى قبل التقدم بعرض رسمى لشراء ناصر ماهر، وذلك قبل استطلاع رأي اللاعب نفسه الذي أكد أنه في حالة الرحيل عن الأهلي ستكون وجهته الاحتراف أو البقاء في سموحة الذي يفضله عن أي نادي مصري أخر.

وعلى صعيد أخر، طلب التشيكى ميشال بروكيتش المدير الفنى لقطاع الناشئين بالأهلى تقريرا شاملا عن فرق القطاع بالكامل قبل وضع خطة لدمج الفرق وفقا للخطة الموضوعة لتطوير القطاع ، واجتمع محمود الخطيب رئيس النادى ، أمس الأول الاثنين، مع بروكيتش، فى حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وأمير توفيق مدير التعاقدات؛ لمناقشة استراتيجية العمل والاتفاق على كل الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كل المستويات، ويستهدف النادى النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

Advertisements

وكان الأهلى قد استقر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة فى مجال الناشئين، فى ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية، ويحمل التشيكى بروكيتش رخصة UEFA PRO وهى أعلى الشهادات التدريبية التى يمنحها الاتحاد الأوروبى للمدربين والتى تتيح لهم تولى أكبر الفرق والمنتخبات فى أوروبا، كما يحمل التشيكى رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "UEFA Children A team".

يذكر أن "بروكيتش" شغل منصب المدير الفنى للاتحاد التشيكى لكرة القدم 2016- 2018، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم فى إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولى والأوروبى UEFA وFIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و19 و21 فى حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا.