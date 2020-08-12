شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام داخل الخماسية بسبب عقوبات الإصابات بكورونا داخل الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انقسامات بين مسئولو اللجنة حول العقوبات التي سيتم فرضها علي الأندية التي تحدث بها إصابات كورونا لأكثر من لاعب بها كما هو الحال في فريق المصري والتي وصلت فيها اصابات المصري الي23 اصابة من لاعبين وجهاز فني واداريين ومن قبله فريق الانتاج الحربي والذي وصل عدد الاصابات فيه أيضا إلي أكثر من15 اصابة مما تسبب في تاجيل مباراة الانتاج أمام نادي مصر ونفس الآمر للنادي المصري الذي تم تأجيل به مباراته أمام فريق حرس الحدود ، وتمثّل الخلاف داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في آنه يجب معاقبة النادي واللاعبين المصابين في حالة ظهور أدلة قوية تثبت إصابات اللاعبين بفيروس كورونا وأن هناك حالة من التراخي وعدم الالتزام وبالتالي يتم توقيع عقوبة بينما البعض الاخر يري أنه لا يجب توقيع عقوبة لأنه لا يوجد لاعب يتعمد الإصابة والاضرار بنفسه و أسرته ويكفي الأزمة النفسية الموجود فيها اللعب خلال فترة اصابته فلا يجب تغريمه أو ايقافه.

طالب مجلس إدارة النادى المصرى اتحاد الكرة بتأجيل المباراة المقبلة للفريق فى الدورى أمام الإسماعيلى والمحدد لها يوم الجمعة المقبل 14 أغسطس الجارى، وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود بعد ظهور 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا قبل المباراة.

وأكد مسئولو المصرى فى اتصالاتهم بأعضاء اللجنة الخماسية أن المسحات الإضافية أظهرت ارتفاع الحالات الإيجابية إلى 21 حالة، وبالتالى لن يستطيع الفريق خوض مباراة الإسماعيلى، حيث لن يتعافى هذا العدد من اللاعبين خلال 4 أيام قبل مباراة الدراويش.

وأخطرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة النادى المصرى بإجراء مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا غدا الأربعاء استعدادا لمباراة الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل فى الدورى، وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة المصرى وحرس الحدود أمس بالدورى بسبب اكتشاف 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا فى صفوف الفريق البورسعيدى.