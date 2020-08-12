شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة عن الأهلي أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الانتاج الحربي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وسيفتقد الاهلي لخدمات العديد من اللاعبين في المباراة المقبلة، على رأسهم أيمن أشرف، للايقاف بعد حصوله إنذار ثالث أمام إنبي، ورمضان صبحي، لانتهاء إعارته وعدم مدها حتى نهاية الموسم الجاري، بجانب محمود عبدالمنعم كهربا، الذي عوقب بالإيقاف لمدة 10 مباريات، على خلفية أحداث موقعة السوبر.

كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى عملية جراحية “الفتاق”، ويعود للمباريات خلال شهرين، ومحمد محمود بسبب عدم جاهزية لاعب الوسط الفريق بدنيا، رغم تعافيه نهائيًا من الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي العام الماضي، وكريم نيدفيد للإصابة، والذي يعود للمشاركة في المباريات خلال شهر أكتوبر، وياسر إبراهيم، الذي يعاني من الإصابة بجزع في الكاحل ويعود للمباريات بعد أسبوعين.