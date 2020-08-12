شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغني: الزمالك لديه أزمة فى خط الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك يعاني من أزمة حقيقية في الخط الهجومي وهو ما ظهر عليه في مباراتي المصري والاتحاد السكندري.

وقال عبدالغني في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «الزمالك نجح في تخطي مباراة المصري بسبب النقص العددي للفريق البورسعيدي، ولكن على الرغم من غياب 11 لاعب عن الاتحاد السكندري فشل في تحقيق الفوز».

وأضاف: «الزمالك لم يستغل النقص العددي لزعيم الثغر بسبب استهتار لاعبيه فرص حقيقية أمام المرمي ويرجع ذلك لرعونة اللاعبين».