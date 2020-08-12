شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ألميريا وجيرونا.. فريق «تركي اّل الشيخ» يطرق أبواب الليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق ألميريا بنظيره جيرونا، بملعب الأخير، في تمام السابعة والنصف من مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في إطار ذهاب قبل نهائي الدورة الرباعية المحددة لمقعد الصعود الثالث للدوري الإسباني الممتاز.
ويحل جيرونا ضيفاً على ألميريا في مباراة الإياب في السادس عشر من أغسطس المقبل.
ويلاقي الفائز في مجموع مباراتي ألميريا وجيرونا، الفائز من مواجهتي سرقسطة وإلتشيه للمرحلة الأخيرة والتي يتحدد من خلالها الفريق الثالث المتأهل لليجا.
وكان الثنائي ويسكا وقادش قد تأهلا مباشرةً للدوري الاسباني الممتاز، بينما تُلعب الدورة الرباعية من أجل تحديد الفريق الثالث الصاعد معها.
الجدير بالذكر أن المستشار تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية هو مالك نادي ألميريا.
وتأهل ألميريا للدورة الرباعية المحددة للفريق الثالث المتأهل لليجا عقب حجز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني للدرجة الثانية.
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