شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعود إلى معسكر برج العرب استعداداً لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود لاعبى فريق طنطا بقيادة أيمن المزين إلى معسكر برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمباراة حرس الحدود في الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجارى على ملعب برج العرب ، وكان طنطا قد خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

سجل عبد الله السعيد ثلاثية بيراميدز فى مرمى طنطا "هاتريك"، حيث سجل هدفه الأول فى الدقيقة 49 من زمن المباراة من ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعدما عاد لتقنية الفار بعد إعاقة من إسلام فؤاد، لاعب طنطا، لأحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، فيما عاد ليُسجل هدف فريقه الثانى فى الدقيقة 58 من زمن المباراة، من ركلة جزاء أيضًا لصالح احتسبت لفريقه بعد إعاقة من محمود كابونجا لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء، وجاء هدفه الثالث فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

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وتوقف رصيد فريق طنطا عند 16 نقطة مُحتلاً بهم المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات فيما سجل 14 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.