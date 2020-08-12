شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: "خايف على الزمالك من إنتعاشة الرجاء فى أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن قلقه في ظل حالة الانتعاشة الكروية التي يعيشها فريق الرجاء المغربي منافس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: الرجاء يقدم عروض قوية في الفترة الأخيرة بعد عودة النشاط، هذا مثير للقلق، ولكن الرجاء وصل لأعلى مستوى له، على العكس الوضع في الزمالك، ويمكن القول أن الزمالك لا يمكنه أن يجهز من خلال التدريبات فقط 70% جاهزية، ومباريات الدوري هي الفرصة الوحيدة لوصول الزمالك للفورمة الكاملة، الزمالك دائماً في المباريات الحاسمة بيركز رغم أن مستوى الرجاء مقلق.

أضاف: الوداد والرجاء هما قطبي الكرة المغربية مثل الأهلي والزمالك في مصر، وبطولة أفريقيا تعني لهما الكثير، وسواء كارتيرون أو فايلر يعتمد كل منهم على الأجانب بشكل أكبر، وفي مباراة صن داونز الأهلي لعب لأول مرة بأربع محترفين في الملعب، واستطاع أن يتعامل بامتياز مع بطل جنوب أفريقيا.

وواصل: الخبرات الأفريقية لدى جاريدو لا تمنحه الأفضلية مقابل فايلر، فالأهلي فريق مختلف عن الذي كان متواجداً مع جاريدو، ولكنه يلعب على وتر الحكام والمجاملات وبدأ يضغط مبكراً على الناحية النفسية.

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وتابع: خناقة كارتيرون والسلامي مدرب الرجاء ستكون أصعب، لأن المدرب الوطني لديه القدرة على استخدام الألفاظ ويعلم كيف يحفز لاعبيه، وفي نفس الوقت اللاعبين في الزمالك انسجموا مع كارتيرون، والرجاء سيكون أكثر شراسة من الوداد في مواجهة الزمالك.

واستكمل: الهدف المبكر قد يربك الخصم في الخارج، وأرى أن عبد الشاي من أبرز المرشحين للتألق، وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد، ولا يمكن الاستغناء عن طارق حامد.

واختتم: أرشح عمرو السولية وأليو ديانج للتألق في الأهلي خلال مباراة الوداد، لأنهما يقدمان وظيفتي الدفاع والهجوم.