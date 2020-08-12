شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان عن تصريحه "جمهور الأهلى مالوش فى الكورة": سامحونى مكانش قصدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بمارتن يول مدرب الأهلي السابق، مستعيداً ذكريات فوزه على الهولندي في نهائي كأس مصر، وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: لو مارتن يول بعتلي أحضر محاضرة هكون أسعد واحد عشان هتعلم منه، صحيح أني تغلبت عليه في كأس مصر، ولكن الهولندي مدرب مخضرم وأنا منبهر بخبراته وعلمه في عالم التدريب.

أضاف: مارتن يول هنأني بعد نهائي الكأس، وكسبت أستاذي وسأظل أحترمه، وحسام عاشور وحسام غالي سلموا علي بكل فخر عقب المباراة، ومبادئ الأهلي وهم رافعين الرأس.

وتابع: تصريحي عن جماهير الأهلي "ان مالهومش في الكورة" اتفهم غلط، أردت أن أكبر من حجم الجمهورين، قد يكون هناك طبيب يشجع الأهلي مثلا ولكن لا يتابع المباريات، والسوشيال ميديا موطن كل شر، أردت الإشادة بكبر حجم جماهير الأهلي، وكذلك بعقلية جماهير الزمالك.

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في سياق آخر، أعرب مؤمن سليمان عن حزنه الشديد لما يرده البعض، بأنه كان سبباً في ضياع أسهل بطولة في دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز في 2016، وقال سليمان: الجماهير تردد عبارة أن "مؤمن سليمان ضيع علينا أسهل بطولة في أفريقيا"، هذا يحزنني كثيراً، خاصة أننا كنا نلاعب صن داونز الذي تغلب على الأهلي بخماسية، ومن قبله الوداد في أقوى حالاته، ولم يكن معي سوى قائمة فيها 14 لاعبا فقط، اخترت من سيتحمل وسيخرج كل ما لديه مثل شيكابالا.

أضاف: لعبت مباراة تقليدية وراعيت عدم فتح مساحات، وسير المباراة وتغيراتها يخلط الأوراق لدى أي مدرب، وقد يصادف يوم المباراة أن هناك لاعب ليس في مستواه، وصلت بالزمالك إلى النهائي بعد غياب 14 سنة عن النهائيات وهذا أمر هام لا يجب أن ينساه الجميع.

واصل: مباراة العودة أمام صن داونز قدمنا مباراة كبيرة جداً وكذلك الأهلي، وجمهورنا وجمهور الأهلي قدم لنا التحية في المباراتين، والمرء ليس معني بالنجاح وإنما بالمحاولة.

وتابع: أنا موجود ومتابع جيد، وأعمل في عمل خاص في الوقت الحالي وابتعدت عن التدريب لعدم وجود عروض جيدة، وتدريب الزمالك نقلة في مشواري التدريبي أفادني بشكل كبير، والمدرب الجيد يستطيع أن يقدم المحتوى الفني مع أي فريق يدربه.