ملف الثلاثاء.. اعتزال حارس المصري على الهواء.. و"حقيقة إلغاء الدوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
حارس المصري يعلن اعتزاله على الهواء بسبب "شائعة كورونا"
الإنتاج الحربي: لايوجد مشكلة في موعد مباراة الأهلي
فضل: سنطبق عقوبات على الأندية في هذه الحالة
وكيل اللاعب: عبد الله بكري وقع للأهلي 2018.. والزمالك فاوضه مؤخراً
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري.. وموقف تسليم الدرع في الملعب
محمد مصيلحي: طلبت صالح والشيخ من الأهلي للانضمام إلى الاتحاد
الدوري الأوروبي.. إشبيلية وشاختار إلى المربع الذهبي
الاتحاد: سيسيه والميداني أصيبا بكورونا.. واتحاد الكرة لم ينفذ وعده
مرجان: قد نواجه الوداد على استاد الأهلي.. وننتظر إخطار كاف
منافس الزمالك.. الرجاء يفوز على أغادير ويصعد لصدارة الدوري المغربي
الاتحاد السكندري لمصراوي: إصابة محمد أنور بالرباط الصليبي
النادي المصري ينتقد إجراء فريقه مسحة جديدة لكورونا
تحليل رقمي.. بعد اعتماد كارتيرون.. ماذا قدمّ جابر وحسن مع الزمالك؟
قناة الزمالك: كان هناك تخوف في معسكر لقاء الاتحاد
مصدر بالأهلي يكشف: فريقان فقط يحق لهما اللعب في استاد السلام
بالأرقام.. عبدالله السعيد = 70% من قوة بيراميدز
رسميا.. توتنهام يتعاقد مع هيوبيرج من ساوثهامبتون
خاص.. الخليج 365 يكشف اسم استاد الأهلي.. ومحاكاة لنسر بالاس
تحليل رقمي.. "سيناريو معتاد" وراء تعثر الزمالك أمام الاتحاد
الخليج 365 يكشف.. الأهلي يستعد لبدء مفاوضات التجديد مع أزارو
مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع باللاعبين.. وأوباما يواصل التأهيل
معوض: لا نمانع ضم لاعب "كبير سنًا".. لدينا قلق في مركز المهاجم.. وصلاح لن يلعب بمفرده
فتحي مبروك يوضح لمصراوي تشكيل لجنة المواهب بالأهلي واختصاصاتها
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