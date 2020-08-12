إلى لشبونة.. تعرف على نظام البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

بعد توقف دام نحو خمسة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، استأنفت بطولة دوري أبطال أوروبا فعالياتها قبل أيام باستكمال مباريات جولة الإياب بالدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

والآن، ستكون البطولة على موعد مع نظام فريد في باقي الأدوار الإقصائية لهذه النسخة حيث تقام مواجهات دور الثمانية وكذلك المربع الذهبي من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

كما ستقام جميع مباريات الأدوار الباقية من البطولة على شكل بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 12 إلى 23 آب/أغسطس الحالي وبدون جماهير مع تطبيق بروتوكول صارم للصحة والسلامة.

نظام البطولة:

للمرة الأولى والوحيدة ، حسبما أكد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، التي يتوج فيها البطل من خلال بطولة مصغرة بين الفرق الثمانية التي بلغت دور الثمانية وذلك من خلال إقامة مواجهات كل من دور الثمانية والمربع الذهبي بنظام مباراة واحدة حاسمة بدلا من مباراتي الذهاب والإياب.

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل، ستحسم المواجهات من خلال وقت إضافي أو ركلات ترجيح.

وتقام جميع المباريات المتبقية في البطولة بداية من دور الثمانية حتى النهائي في غضون 12 يوما فقط وذلك خلال الفترة من 12 إلى 23 أغسطس الحالي.

وتقام المباريات على استادي "جوزيه الفالادي" و"دا لوز". ويستضيف استاد "دا لوز" أو "النور" المباراة النهائية للبطولة في 23 أغسطس الحالي.

وفي المقابل، يستضيف استاد "أتاتورك" في مدينة اسطنبول التركية نهائي البطولة في الموسم المقبل بدلا من استضافة نهائي النسخة الحالية فيما تأجلت استضافة المباراة النهائية في كل من النسخ الثلاثة التالية لعام أيضا بحيث تستضيف ميونخ نهائي 2022 وسانت بطرسبرج نهائي 2023 ويستضيف استاد ويمبلي في لندن نهائي 2024 .

الفرق المشاركة في البطولة:

تنطلق فعاليات دور الثمانية للبطولة بالمواجهة بين أتالانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ثم تقام المباريات الثلاثة الأخرى في هذا الدور على مدار بواقع مباراة واحدة في كل يوم.

ويلتقي لايبزج الألماني فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الخميس ثم يصطدم برشلونة الإسباني ببايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة فيما يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع ليون الفرنسي يوم السبت.

ومن بين الفرق الثمانية التي شقت طريقها إلى هذه البطولة المجمعة، سيكون برشلونة وبايرن هما فقط من سبق لهما الفوز باللقب فيما تطارد الفرق الستة الأخرى اللقب الأول لها في دوري الأبطال الأوروبي.

وسبق لكل من برشلونة وبايرن الفوز باللقب خمس مرات سابقة، ولكن أحدهما لن يستطيع الوصول للمربع الذهبي الذي سيشهد ثلاثة فرق لم يسبق لها التتويج بلقب البطولة.

وقد تكون الفرصة سانحة أخيرا أمام أتلتيكو مدريد للصعود إلى منصة التتويج باللقب بعد فشله في ذلك في ثلاث مرات سابقة بلغ فيها المباراة النهائية.

كما تبدو الفرصة سانحة أمام فريقي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان المدعومين بأموال المستثمرين القادمين من الخليج.

وفي الوقت نفسه ، قد يستغل أي من أتالانتا ولايبزج وليون إقامة مباريات كل من دور الثمانية والمربع الذهبي من مباراة واحدة في هذه النسخة الفريدة من البطولة لبذل جهد مضاعف وانتزاع مقعد في النهائي.

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ولم يسبق لكل من لايبزج وسان جيرمان ومانشستر سيتي وأتالانتا وليون التأهل لنهائي البطولة.

وتقام مباراتا المربع الذهبي للبطولة في 18 و19 أغسطس الحالي.

وتخلو فعاليات دور الثمانية للبطولة من ليفربول الإنجليزي حامل اللقب ووصيفه توتنهام الإنجليزي وريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الأوروبي برصيد 13 لقبا حيث ودعت الفرق الثلاثة فعاليات البطولة من دور الستة عشر.

مستوى الفرق المشاركة بدور الثمانية:

تخوض الفرق فعاليات الأدوار النهائية المتبقية من البطولة وسط ظروف مختلفة للغاية.

وخاض باريس سان جيرمان مباراتين محليتين فقط منذ توقف فعاليات الدوري الفرنسي في مارس الماضي ثم إلغائه حيث خاض الفريق مباراتي نهائي كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية.

كما خاض ليون الفرنسي مباراتين فقط في نفس الفترة.

وحصل بايرن على راحة لمدة أربعة أسابيع قبل خوض مباراة الإياب أمام تشيلسي في دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم السبت الماضي.

وخاض لايبزج آخر مباراة سابقة له في أواخر يونيو الماضي فيما استأنفت بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي فعالياتها واستمرت حتى منتصف أو أواخر يوليو الماضي.

وحقق بايرن الفوز في جميع المباريات الـ12 التي خاضها منذ استئناف فعاليات الموسم في مايو الماضي.

وحافظ أتلتيكو مدريد على سجله خاليا من الهزائم منذ استئناف فعاليات الموسم حيث حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في أربع مباريات من بين 11 مباراة خاضها بعد استئناف فعاليات الموسم.

الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي وباء "كورونا" بشكل أكبر:

تقام جميع مباريات الأدوار النهائية الباقية في البطولة بدون حضور الجماهير كما تقام وسط إجراءات مشددة طبقا للبروتوكول الصارم للسلامة والصحة الذي يهدف للحفاظ على جميع لاعبي الفرق والأطقم التدريبية وجميع المشاركين في المباريات وحمايتهم من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وخضع كل من المشاركين في هذه المباريات لأكثر من اختبار للكشف عن الإصابة بفيرسو "كورونا" المستجد كما تقيم هذه الفرق وتتدرب في "فقاعة" منذ وصولها إلى لشبونة.

وفي حالة وجود أي حالات إصابة، سيتم عزل المصابين مع المخالطين لهم.

وسجل أتلتيكو مدريد حالتي إصابة للاعبيه آنخل كوريا وسيمي فيرساليكو اللذين يخضعان حاليا للحجر الصحي.

وأكد اليويفا أنه على الرغم من هذا ستقام مباراة الفريق أمام لايبزج الألماني في موعدها المحدد الخميس.