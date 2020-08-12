إبراهيم حسن: الأيام أثبتت خطأ قرار الأهلي.. وشاركنا في تتويج الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد إبراهيم حسن لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، أن الأيام أثبتت خطأ قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برحيله وتؤامه حسام عن النادي، مشيرا الى أنهما شاركا في تتويج الزمالك بلقب دوري 2014-2015.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "تشرفت وحسام باللعب بجوار محمود الخطيب وأيضا طاهر أبوزيد وشريف عبدالمنعم ومصطفى عبده وربيع ياسين وعلاء ميهوب، لا أريد أن أنسى أحد".

وتابع "الخطيب نجم كبير في الأهلي ومنتخب مصر ومثل أعلى بالنسبة لنا ولا يوجد أي مشاكل معه، وعلاقتنا كانت جيدة بمحمود طاهر رئيس الأهلي السابق رجل محترم ويحب الأهلي".

وأضاف "الخطيب كان زميل لنا في الملعب، لا يوجد أي مشاكل معه، بالطبع هناك رواسب بسبب القرار الذي صدر برحيلي وحسام عن الأهلي، والأيام أثبتت أن القرار خاطئ".

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واستمر "كنا نتمنى أن يخرج أي شخص ويعترف بالقرار الخاطئ بدليل أننا نجحنا في سنوات ما بعد الرحيل عن الأهلي، وقاموا بصرف ملايين الجنيهات لتعويض رحيلي وحسام".

وصرح "في أي وقت نحن تحت أمر النادي الأهلي وجماهيره".

وشدد "الحقيقة واضحة، نحن أبناء النادي الأهلي، لعبنا بين صفوفه أكثر من 20 عام، وهناك علاقة جميلة بيننا وبين جماهير الزمالك حتى لو تدخل أحد الأشخاص لكي يعكر تلك العلاقة".

وواصل "لا يوجد ما يمنع التواجد في الجهاز الفني لنادي الزمالك لكن بشرط وجود ظروف معينة وهدوء وعدم مشاكل، نحن من قمنا بتشكيل الفريق الذي فاز ببطولة الدوري في 2014-2015، نحن من قمنا بتكوين الفريق ووضعنا نجومه وقتها على الطريق".

واختتم "الزمالك خاض فترة الإعداد في هذا الموسم معنا، وقدم الفريق موسم لم يتكرر، أنا وحسام من أسباب تتويج الزمالك بهذا الدوري، وبالتالي لا مشكلة في العودة لكن في ظروف أفضل".