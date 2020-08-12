محمد بيومي: مسئول باتحاد الكرة نفى تلقي معايير من الكاف بشأن نادي القرن

كشف محمد بيومي خبير اللوائح والمستشار القانوني السابق للزمالك في أزمة نادي القرن، أنه تواصل مع أحد مسئولي اتحاد الكرة، وكان موجودًا منذ عام 94 وحتى الآن.

قال بيومي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سألت مصدر

موجود في اتحاد الكرة منذ عام 94 وحتى الآن، هل تلقيتم معايير من الاتحاد الأفريقي حول اختيار نادي القرن ؟!، وكانت إجابته لا، وسألت أكثر من مسئولين في اتحاد قاري وجميعهم نفوا ذلك".

وواصل: "ما حدث عبارة عن صفقة بين رئيس الاتحاد الأفريقي، الكاميروني عيسى حياتو في هذا التوقيت، والسكرتير العام للكاف مصطفى مراد فهمي، بأن يحصل منتخب الكاميرون على منتخب القرن رغم أن رصيده لقبين في أمم أفريقيا على حساب منتخب مصر صاحب البطولات الاربعة، وأن يحصل الأهلي على لقب نادي القرن على حساب الزمالك صاحب البطولات الأكثر".